Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İzmit, Gebze, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 7'si hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen Ş.S, H.P, F.K. ve K.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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