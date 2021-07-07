Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölcük ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.