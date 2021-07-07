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Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

07.07.2021 09:22

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölcük ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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