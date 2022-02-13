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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

13.02.2022 22:11
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Körfez ve Derince ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14,15 gram metamfetamin, 10,1 gram sentetik kannabinoid ile 5,45 gram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.C.A, Ş.T.K, S.B. ile B.I. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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