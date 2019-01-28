Kocaeli'de Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırılmıyor
1 saat önce
Kocaeli'de Narkotik ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 659 gr esrar, 379 adet ecstasy hap ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli
'de Narkotik
ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 659 gr esrar, 379 adet ecstasy hap ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda NArkotik ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 659 gr esrar, 379 adet ecstasy hap, 38 gr metamfetamin ve 1 gr eroin ele geçirildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07 Kaynak: İHA
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