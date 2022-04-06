Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığı kız kardeşlere hapis cezası - Son Dakika

Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan yargılanan 2 kız kardeş, 12 yıl 6'şar ay hapis cezası ile 25'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.C. ile D.S. katılmadı, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse de lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar B.C. ile D.S'ye "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası ile 25'er bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.