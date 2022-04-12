Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Kocaeli'de, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklu yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdinç A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celse sunduğu mütalaasını yineledi.

Duruşmada söz verilen sanık, uzun yıllar uyuşturucu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını savunarak, beraatini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.