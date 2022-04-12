Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

12.04.2022 13:33
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaeli'de, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklu yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklu yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdinç A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celse sunduğu mütalaasını yineledi.

Duruşmada söz verilen sanık, uzun yıllar uyuşturucu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını savunarak, beraatini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis

Cumhuriyet, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:17 Mersin'de erkekleri 'cinsel birliktelik' vaadiyle dolandırıyorlardı! İşte oyunun sonu
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:59 İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:41:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement