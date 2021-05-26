Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan birine 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi diğeri tahliye edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Sefa D. ve Süleyman E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Süleyman E'nin değişik zamanlarda 4 kez uyuşturucu madde sattığı ve temin ettiğini, temin ettiği kişilerden birinin 18 yaşından küçük olduğunu, diğer sanık Sefa D. hakkında ise yeterli delil bulunamadığını ifade etti.

Mütalaada Süleyman E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan cezalandırılmasını, uyuşturucu madde ticaretine yardım ettiğine kanaat getirdiği Sefa D'nin ise tahliyesini istedi.

Sanık Sefa D, beraatı ve tahliyesini talep ederken Süleyman E. ise "Bir yanlış yaptım, yapmamalıydım. Başından beri doğruları söyleyerek mahkemenize yardımcı oldum. Bu durum gözetilerek karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Sefa D'nin uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesine yardımda bulunduğuna kanaat getirerek, etkin pişmanlık, iyi hal durumu ve sabıkasız geçmişi gözetilerek 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde tutularak tahliyesine karar verdi.

Süleyman E'nin ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılması kararlaştırıldı.