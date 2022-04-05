Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığının yargılanmasına devam edildi

05.04.2022 14:10
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığının yargılanmasına devam edildi

Kocaeli'de, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdinç A. ile avukatı katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, üzerine atılı suç sabit olduğundan sanığın 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin ila 20 bin gün arasında adli para cezasıyla cezalandırılmasını, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanık, satıcı olmadığını savunarak, uzun süredir uyuşturucu kullandığını, üzerinde bulunan uyuşturucuyu da İstanbul'da sokak satıcısından temin ettiğini söyledi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde doğup büyüdüğünü, İstanbul'da ikamet ettiğini, gözaltına alındığı sırada da Derince'ye babaannesini ziyarete geldiğini anlatan Erdinç A, "Tutuklanmama neden olan jandarma ve savcıdan Allah razı olsun. Cezaevinde olduğum için uyuşturucuyu bıraktım, dışarda olsam bırakamazdım." dedi.

Mahkeme heyetine, dosyaya eklenmek üzere bir kağıt ileten sanık, evrakta cezaevi kantininden yaptığı alışverişin dökümünün bulunduğunu, maddi açıdan zorluk çektiğini ve iddia edildiği üzere satıcı olsa bu kadar az harcaması olmayacağını kaydetti.

Sanık avukatı da mütalaaya katılmadıklarını, savunma için ek süre talep ettiklerini belirterek, madde miktarı, müvekkilinin pişmanlık durumu gözetilip, diğer deliller ışığında "şüpheden sanık yararlanır ilkesi" uyarınca tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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