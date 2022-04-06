Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanıklarına 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanıklarına 8 yıl 4 ay hapis

06.04.2022 16:37
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanıklarına 8 yıl 4 ay hapis

Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklu yargılanan biri kadın 2 sanık, 8 yıl 4'er ay hapis cezası ile 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklu yargılanan biri kadın 2 sanık, 8 yıl 4'er ay hapis cezası ile 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık H.M. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, A.Ç. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kadın sanık A.Ç. savunmasında, tanık E.U'ya uyuşturucu verdiğini ancak karşılığında para almadığını savundu.

Hesabına yatan 400 liranın 200 lirasının borç, kalan kısmının da fuhşa aracılık yaptığı için E.U. tarafından yatırıldığını söyleyen A.Ç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

H.M. de uyuşturucu kullanıcısı olduğunu dile getirerek, tahliyesini istedi.

Tanık E.U ise H.M. ile A.Ç. aracılığıyla tanıştığını, uyuşturucu alacağını söylediğinde A.Ç'nin kendisini H.M'ye yönlendirdiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.Ç. ile H.M'nin "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası ve 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu ticareti yapan iki sanığa hapis cezası Uyuşturucu ticareti yapan iki sanığa hapis cezası Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanıklarına 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:05:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanıklarına 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement