Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
6 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği infaz kısım ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüpheli A.A'nın (31) yakalanması için çalışma yaptı.
Şüphelinin, Tavşantepe Mahallesi'nde bir çay ocağında olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla A.A'yı gözaltına aldı.
Hakkında dört ayrı "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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