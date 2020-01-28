Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği infaz kısım ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüpheli A.A'nın (31) yakalanması için çalışma yaptı.

Şüphelinin, Tavşantepe Mahallesi'nde bir çay ocağında olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla A.A'yı gözaltına aldı.

Hakkında dört ayrı "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı
Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:08:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]