Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü , Kocaeli'nin Derince ve Gölcük ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 152 gram esrar, 580 gram metamfetamin, 1,5 gram kokain, 5 ectasy hap, 48 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait mermiler ve 1 hassas terazi ele geçirildi. K.K., N.A.A., H.G., D.Y. ve K.K. gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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