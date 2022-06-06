Pazar esnafı Osman S. ile ev hanımı Müjde S'nin 2 çocuğundan biri olan Yakup S'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Yakup S, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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