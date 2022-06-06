Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilen çocuk yaşamını yitirdi

06.06.2022 22:04
Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilen çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden oynattığı metal çöp konteyneri üzerine devrilen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden oynattığı metal çöp konteyneri üzerine devrilen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta 3 yaşındaki Yakup S, etrafında oyun oynadığı konteynerin hareket ederek devrilmesiyle sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkıştı.

Yaralı çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakup S, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pazar esnafı Osman S. ile ev hanımı Müjde S'nin 2 çocuğundan biri olan Yakup S'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, acı haberi alan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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