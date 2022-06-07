Sevgili, "Çekti, altında kaldı, üç yaşında daha benim çocuğum. Öldü çocuğum. İhmal varsa cezaevine girsinler, yatsınlar. Ben yandım, başkaları da yanmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi - Son Dakika

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