Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi - Son Dakika
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Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi

07.06.2022 18:26

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden oynattığı metal çöp konteynerinin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden oynattığı metal çöp konteynerinin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Yakup Sevgili'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Serdar Mahallesi'ndeki Reyhan Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Sevgili'nin cenazesi, kent mezarlığına defnedildi.

Anne Müjde Sevgili, gazetecilere, temizlik görevlilerinin zincirle sabitlememesi nedeniyle konteynerin hareket ettiğini söyledi.

Sevgili, "Çekti, altında kaldı, üç yaşında daha benim çocuğum. Öldü çocuğum. İhmal varsa cezaevine girsinler, yatsınlar. Ben yandım, başkaları da yanmasın." diye konuştu.

Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta dün Yakup Sevgili, etrafında oyun oynadığı konteynerin hareket ederek devrilmesiyle sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkışmış, yaralı çocuk, sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Yakup Sevgili, burada müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi
Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi
Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi
Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi
Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi
Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi
Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi
Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi
Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi

YORUMLAR
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Talihsiz kadının, üzerine 2 tonluk preslenmiş balya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi Talihsiz kadının, üzerine 2 tonluk preslenmiş balya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2) Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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