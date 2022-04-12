Kocaeli'de üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı

12.04.2022 13:44
Kocaeli'de üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde üzerine kimyasal madde dökülen işçi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde üzerine kimyasal madde dökülen işçi tedavi altına alındı.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde çalışan Murat A'nın (28) üzerine henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal madde döküldü.

İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri özel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma (KBRN) kıyafetleriyle ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Murat A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Dilovası, Kimyasal, Kocaeli, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı - Son Dakika
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