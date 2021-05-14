KOCAELİ'DE VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ RİSK HARİTASINA YANSIDI - Son Dakika

KOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle vaka sayısındaki düşüş hayat eve sığar uygulamasındaki haritaya yansıdı. Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararlarının uygulanması vaka sayılarında düşüş yaşanmasına neden oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 24-30 Nisan tarihlerini kapsayan 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 437,65'ken, 7 Mayıs tarihinde açıklanan verilerde bu sayı 297,76'ya kadar geriledi. Yaşanan bu düşüş Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritasına da yansıdı. Yoğunluk haritasında, 30 Nisan tarihinde kentin büyük çoğunluğunun çok riskli anlamına gelen kırmızı renginde olduğu görülürken, bugün haritada kentin bazı riskli noktaları dışındaki yerlerin yeniden kırmızıdan az riskli anlamına gelen maviye döndüğü görüldü.