Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de, Valilik Kupası Koşusu Yapıldı

Kocaeli'de, Valilik Kupası Koşusu Yapıldı

1 saat önce

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Kocaeli Valilik Kupası Koşusu'nu Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Tarıkhan" isimli at kazandı.

Kocaeli'de, Valilik Kupası Koşusu Yapıldı, System.String[]
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Kocaeli Valilik Kupası Koşusu'nu Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Tarıkhan" isimli at kazandı.

Kartepe Hipodromu'ndaki kum pistte gerçekleştirilen 2 bin metrelik koşuda, jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Tarıkhan" isimli at birinci geldi.

At sahibi İrfan Suat Kutlu'ya birincilik kupası, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından takdim edildi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen koşuyu, Vali Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Sadettin Atığ ve Kocaeli Hipodrom Müdürü Ali Cumhur Özertaş da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:56 Kaynak: AA

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