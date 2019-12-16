Kocaeli'de vapur seferleri normale döndü - Son Dakika
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Kocaeli'de vapur seferleri normale döndü

6 saat önce

Kocaeli'de etkili olan yoğun sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri hava şartlarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılmaya başlandı.

Kocaeli'de vapur seferleri normale döndü, System.String[]

Kocaeli'de etkili olan yoğun sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri hava şartlarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede sabah saatlerinde görülen yoğun sis etkisini yitirdi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri normal seyrinde gerçekleştiriliyor.

Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ve şehir içi araç trafiğinde de herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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