Kocaeli'de Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma
1 saat önce
Kocaeli'de, yolcu vapuru veya yolcu motoru kullanarak İzmit merkeze gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yeni uygulamasıyla tramvayla ücretsiz seyahat edebilecek.
Kocaeli
'de, yolcu vapuru veya yolcu motoru kullanarak İzmit
merkeze gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yeni uygulamasıyla tramvayla ücretsiz seyahat edebilecek.
"Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma" sloganıyla başlatılacak yeni uygulamayla İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nde inen vatandaşlar, 2 saatlik içeresinde Fevziye Camisi aktarma noktasında Akçaray'a ilave ücret ödemeden binebilecek.
İndirimli ve öğrenci kartıyla binişler için de geçerli olacak uygulama, 9 Mart Cumartesi gününden itibaren başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA
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