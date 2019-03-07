Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma

Kocaeli'de Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma

1 saat önce

Kocaeli'de, yolcu vapuru veya yolcu motoru kullanarak İzmit merkeze gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yeni uygulamasıyla tramvayla ücretsiz seyahat edebilecek.

Kocaeli'de Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma, System.String[]
Kocaeli'de, yolcu vapuru veya yolcu motoru kullanarak İzmit merkeze gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yeni uygulamasıyla tramvayla ücretsiz seyahat edebilecek.

"Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma" sloganıyla başlatılacak yeni uygulamayla İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nde inen vatandaşlar, 2 saatlik içeresinde Fevziye Camisi aktarma noktasında Akçaray'a ilave ücret ödemeden binebilecek.

İndirimli ve öğrenci kartıyla binişler için de geçerli olacak uygulama, 9 Mart Cumartesi gününden itibaren başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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