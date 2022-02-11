Üye Girişi
Kocaeli'de vatandaş hamsiye doydu - Son Dakika

Kocaeli'de vatandaş hamsiye doydu

11.02.2022 18:16

Kocaeli'de vatandaş hamsiye doydu 3 ton hamsi dağıtıldı, horon tepildi, türkü söylendi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Trabzonlular 3 ton hamsi dağıttı.

Kocaeli'de vatandaş hamsiye doydu

3 ton hamsi dağıtıldı, horon tepildi, türkü söylendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Trabzonlular 3 ton hamsi dağıttı. Hamsiyi yiyen vatandaşlar, horon tepip türkü söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Trabzon yöresinin tanıtımı amacıyla vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı. Yüzlerce vatandaş, ekmek arası hamsi alabilmek için kent meydanında sıraya girdi. Balık ekmeğini yiyen vatandaşlar, daha sonra da horon tepip türküler söyleyerek doyasıya eğlendi. Trabzon tanıtım günlerinin yarın Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanı'nda saat 17.00'da düzenlenecek Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Onay Şahin'in konseri ile devam edeceği öğrenildi.

"Herkese afiyet, şeker olsun"

Bu tarz etkinliklerin herkese örnek olmasını söyleyen Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu, "3 ton balık değil, keşke 10 ton dağıtabilsek de millet bir tadımlık alsa. Burada amaç insanları doyurmak değil, ikram etmek. Birlik ve beraberliği sağlamaktır, yöremizi tanıtmaktır. Bunu da herkes örnek olarak alsın. Yapmayanlar da yapsın. Allah bize tekrarını da nasip etsin. Şu an ki huzurumuz da bozulmasın diyoruz Allah'tan dileğimiz budur. Herkese afiyet, şeker olsun. Yedikleri yarasın, dua etsinler" dedi.

"Trabzonumuza has olan ürünlerin tanıtımını yapıyoruz"

Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam ise "Biz 3 dernek olarak bu organizasyonları yapmaya başladık. Amacımız kültürel faaliyetlerimizi, Trabzon'umuzu burada tanıtmak. Bu amaç doğrultusunda yola çıktık ve 3 dernek bir araya gelerek buradaki tüm halkımıza hizmet kalitesi anlamında Trabzon'umuza has olan ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. İlk gün hamsiyle başladık, yarın tanıtım günlerimizle başlayacağız. 8 gün sürecek bir festivalimiz olacak. Bizler elçiyiz, Trabzon'dan çıkmışız, gurbet ellerdeyiz. Buradaki hemşerilerimizle bir araya gelelim, onlarla beraber etkinliklerimizi yapalım, faaliyetlerimizi sürdürelim, öz benliğimizi kaybetmeme üzerine kurulmuş bir sistem üzerinde gidiyoruz. Sosyal faaliyetlerimizi daha çok devam ettireceğiz. Bütün insanlığa faydalı olabilecek işler yapmaya devam ediyoruz. Rabbim yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar hamsi dağıtıldığı için mutlu olduklarını belirtirken, bazıları ise hamsiyi sevmediklerini söyledi.

Kocaeli'de vatandaş hamsiye doydu
Kocaeli'de vatandaş hamsiye doydu
Kocaeli'de vatandaş hamsiye doydu

YORUMLAR
500

Tatlıkuyu, Kocaeli, Trabzon, Gebze, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kocaeli'de vatandaş hamsiye doydu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:18 Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de vatandaş hamsiye doydu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement