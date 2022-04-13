Kocaeli'de vatandaş ile ayakkabısını alan köpek arasındaki kovalamaca gülümsetti - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, teravih namazı için camiye gelen bir kişinin ayakkabısını alıp kaçan sahipsiz köpeğin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsü izleyenleri tebessüm ettiriyor.

İzmit Kemal Paşa Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Fevziye Camisi'ne teravih namazını kılmaya gelen bir kişi, camiye girmek için ayakkabılarını çıkararak ayakkabılığa koydu.

Bu sırada sahipsiz bir köpek ayakkabının tekini ağzına alarak koşmaya başladı.

Durumu fark eden kişi, köpeği kovalamaya başladı. Cadde üzerinde devam eden kovalamacaya vatandaşlar da dahil oldu. Bazı vatandaşlar köpeği yakalamaya çalışırken, bazıları da şaşkın bakışlarla olayı izledi.

Yaşanan kovalamaca, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri gülümsetti.