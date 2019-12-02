Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de vatandaşa ucuz ekmek ulaştırmak için 'Halk Ekmek' satışı başladı
Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de vatandaşa ucuz ekmek ulaştırmak için 'Halk Ekmek' satışı başladı - Son Dakika Ekonomi

Kocaeli'de vatandaşa ucuz ekmek ulaştırmak için 'Halk Ekmek' satışı başladı

6 saat önce

Kocaeli'de vatandaşların daha ucuz ekmek alabilmesi amacı ile kurulan 'Halk Ekmek' büfelerinden 200 gramının 1 TL'den satışına başlanıldı.

Kocaeli'de vatandaşa ucuz ekmek ulaştırmak için 'Halk Ekmek' satışı başladı, System.String[]

Kocaeli'de vatandaşların daha ucuz ekmek alabilmesi amacı ile kurulan 'Halk Ekmek' büfelerinden 200 gramının 1 TL'den satışına başlanıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası vatandaşların daha ucuz ekmek alabilmesini sağlamak amacı ile yeni bir proje hayata geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası arasında imzalanan proje kapsamında hayata geçirilen 'Halk Ekmek' uygulamasının çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 ayrı noktaya koyulan 'Halk Ekmek' büfelerinde bugün itibariyle satışlar başladı. 280 gram ekmeğin fırınlardan 1,75 TL'ye satıldığı Kocaeli'de hayata geçirilen proje ile vatandaşlar daha ucuza ekmek alabilme imkanı buldu.


Bugün itibari ile satışların başladığı büfelerden 'halk ekmek'in 200 gramı 1 TL'ye, 400 gramı ise 2 TL'ye satılıyor. Sabah 07.00-09.00 öğlen 12.00-14.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında satış yapan büfelerde, ekmeğin dışında hiçbir şey satılmayacak. Pazar ve resmi tatil günlerinde satışın olmayacağı büfelerde 'Sıfır atık' projesi çerçevesinde naylon poşet satışı olmayacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Kocaeli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
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