Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı - Son Dakika

Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı

28.12.2020 13:58
Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı, System.String[]

KOCAELİ'de, su hattındaki yenileme çalışması nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren 48 saate varan su kesintisi yaşanacak.

KOCAELİ'de, su hattındaki yenileme çalışması nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren 48 saate varan su kesintisi yaşanacak. Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde vatandaşlar bidon satın alıp su doldurarak kesintiye karşı önlem aldı.

TCDD'nin, Körfez Şirinyalı-Hereke arasında yürüttüğü 3'üncü tren hattı inşaatı nedeniyle Yuvacık Barajı'ndan Gebze bölgesine giden su hattı yenileniyor. Hattın yenilenmesi nedeniyle Kocaeli'de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Bugün saat 23.00'ten itibaren Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerine 48 saat boyunca, İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel'de 16 saat, Derince'de 20 saat, Körfez'de 30 saat, Dilovası'nda ise 38 saat su kesintisi yaşanacak. Kandıra ilçesi ise kesintiden etkilenmeyecek. Depolardan yararlanan köyler ve bazı ilçelerdeki mahalleler de su kesintisinden etkilenmeyecek.

Su kesintisinin en çok etkileneceği Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlar bidon satın alarak, suyla doldurdu. Kesinti nedeniyle eve su stokladıklarını söyleyen Görkem Akçay, "En çok su kesintisi olayından Gebze bölgesi etkileniyor. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Bazı ilçelerde su kesintisi süresi kısa sürüyor. Fakat Gebze ve çevre ilçelerde 48 saat su kesintisi yapılacak. Bidon aldık, ihtiyaçlarımızı karşılamak için 70-80 litre su kenara koyduk. 4 kişilik bir aileyiz umarım aldığımız su yeter" dedi.Su kesintisine karşı önlem aldıklarını belirten Necla Çetin, "Suların kesileceğini öğrenince evimize su stoku yaptık. Şu an itibariyle sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyoruz. Umarım aldığımız su yeterli olacaktır. Suyumuzu yeteri kadar aldığımızdan 2 günlük su kesintisi bizi etkilemeyecek diye düşünüyorum" diye konuştu.Su kesintisi nedeniyle bidon topladığını ifade eden Mehmet Balaban da şöyle konuştu:

"Şu anda su kesintisiyle ilgili hazırlık yapıyorum. Bidon topluyorum. Evimizde leğenleri ne bulduysak su ile doldurduk. Hereke hattında bir değişiklik olacağını duyduk. Mecburen hazırlanıyoruz. Belediye mesaj çekti ve herkese bildirdi. 2 kişilik aileyiz ama yine de sorun yaşamamak için su stokumuzu yaptık. Uzun süredir de su kesintisi bu bölgede olmamıştı."


- Gebzekocaeli
Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı
Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı
Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı

Su Kesintisi, Başiskele, Çayırova, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor
Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı         
13:35
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada         
13:07
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti         
13:01
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu         
10:44
Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an         
10:20
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi         
10:05
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 14:04:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei