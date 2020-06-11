Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı - Son Dakika

Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı

Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı Son 2 senede can kaybının yaşanmadığı plajlarda tüm hazırlıklar tamamlandı Virüs önlemlerinin tamamlandığı plajlardaki cankurtaranlar 10 bin kişiyi kurtardı Tedbir alınan bölgelerde 2 yıldır can kaybı yaşanmayan Kocaeli'nin Kandıra...

Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı

Son 2 senede can kaybının yaşanmadığı plajlarda tüm hazırlıklar tamamlandı

Virüs önlemlerinin tamamlandığı plajlardaki cankurtaranlar 10 bin kişiyi kurtardı

KOCAELİ - Tedbir alınan bölgelerde 2 yıldır can kaybı yaşanmayan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan plajlarda, tatilcileri ağırlamak için hazırlıklar eksiksiz olarak tamamlandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise denizin keyfini yüzerek çıkardı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan plajlarda, tedbirlerin alındığı bölgelerde 2 yıldır denizlerde can kaybı yaşanmıyor. 15 Haziran Pazartesi günü tatil sezonu açılacak olan plajlar, binlerce tatilciyi ağırlayacak. Bu kapsamda yeni sezon için hazırlıklar tamamlanırken, plajlarda boğulmalara ve korona virüse karşı her türlü tedbir alındı. Tüm hazırlıkların tamamlandığı plajlara inen vatandaşlar ise güzel havanın tadını yüzerek çıkardı. . Serinlemek isteyen vatandaşların kendilerini sulara bıraktığı plajlarda inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da tatilcilerle sohbet etti.

"2 sezon hiç can kaybı olmadan geçti"

Plajlarda tatil sezonu için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, bütün ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığını belirtti. İtfaiye Dairesinde görev yapan ekiplerin plajlarda cankurtaran hizmeti verdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Bizim itfaiye dairesindesindeki arkadaşlarla birlikte sivil toplum kuruluşları, KOSGEM ile iş birliği dahilinde toplam 150 kişilik bir cankurtaran ekibi çalışacak Onların çalışmaları yıllardır devam ediyor. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bu can kurtarma faaliyetini gerçekleştiriyorlar. Kandıra bölgesinde eğer kontrol etmezsek, tedbir almazsak can kayıpları olabiliyor. Bunun için gerçekleştirmiş olduğumuz can kurtarma faaliyeti geçen yıl ve ondan önceki yıl, 2 sezon hiç can kaybı olmadan geçti. Bu kastım bizim güvenlik tedbirlerini aldığımız sahiller için geçerli. Bizim ekiplerimizin olduğu sahillerde elhamdülillah herhangi bir can kaybı olmadı. Bu hizmeti yürütmekte olduğumuz 2005 yılından bu yana ise toplam 10 binin üzerinde kurtarma vakası gerçekleşti. Sadece geçen yıl bin 500'ün üzerinde can kurtarma faaliyeti gerçekleşti. Eğer tedbir alınmamış olsaydı Allah korusun bunların çok önemli bir kısmının can kaybına maruz kalacaktık ve yüreğimiz yanacaktı. Biz tedbirimizi alıyoruz ama sadece bizim tedbir almamız yeterli olmuyor malesef. Özellikle buralarda denize girecek olan vatandaşlarımızında çok hassas olmaları, çok dikkatli olmaları özellikle çocuklarımızın yalnız bırakılmaması son derece önemli" şeklinde konuştu.

"Bizim tüm tedbirlerimiz hazır"

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden de bahseden Başkan Büyükakın, "Bu dönemde bizim için ayrı bir husus daha var. O da pandemiye ilişkin tedbirler. Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde pandemiye karşı, salgına karşı tedbirleri alacak şekilde şezlonglar yerleştirildi. Aralarda sosyal mesafeye dikkat edilecek boşluklar bırakıldı. Buna da vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesini rica ediyoruz. Bizim tüm tedbirlerimiz hazır. Ambulans hizmeti de yine bizim can kurtaran hizmetini verdiğimiz sahillerde hazır. Zodyak botlarımız var 6 tane, 13 tane jetskimiz var. Bunların tamamıyla buralarda inşallah bu sene de hiç can kaybı olmadan sezonu çıkarmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız da gereken hassasiyeti gösterirse inşallah ağız tadıyla yazın keyfini çıkaracağız hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı

Koronavirüs, Kandıra, Kocaeli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı - Son Dakika

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