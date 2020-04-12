Kocaeli'de vatandaşlara psikolojik destek veriliyor - Son Dakika
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Kocaeli'de vatandaşlara psikolojik destek veriliyor

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınında evinde kalan vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor.

Kocaeli'de vatandaşlara psikolojik destek veriliyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınında evinde kalan vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile halk sağlığını koruyucu ve önleyici hizmetlerini sürdürüyor. Bu süreçte evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığını düşünen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikolojik destek veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlisi Psikolog Şener Yazıcı, vatandaşların ruh ve beden sağlığı için önemli açıklamalarda bulundu. Bu süreçte vatandaşların kaygı ve stresten uzak durması gerektiğini ifade eden Yazıcı; "Vatandaşlarımız gerekirse 153 Çağrı Merkezi'nden bize ulaşarak yardım alabilir" dedi.


Bireylerin kendi sağlığına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, "Salgın tehlikesine karşı duyulan kaygının eşiği önemlidir. Salgını hafife alınıp 'Bana bir şey olmaz' gibi düşünceler kişinin tedbir almamasına haliyle kendini de diğer insanları da riske atmasına sebep olabilir. Yine aşırı kaygıda kişinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Salgın karşısında insanın kaygılanması normaldir. Burada önemli olan işin ciddiyetinin farkında olmak ve alınacak tedbirlerle hayatını idame ettirmektir. Bunun yanında salgın ile ilgili bilgiler doğru ve güvenilir haber kaynaklarından günde bir iki defa alınmalı. Tüm gününüzü haber izleyerek geçirmeyin. Sosyal medyada dönen kaygıyı arttıracak videolardan kişi uzak durmalıdır" diye konuştu.


Salgın sürecinde stresten uzak durulması gerektiğini ifade eden Yazıcı, "Stres yemek yeme davranışını arttırabilir, bu da kilo alımınıza sebep olabilir. Sağlıklı ve dengeli yemek yemeye dikkat edilmeli. Ev içinde yapılacak işleri yapıp stresten uzak durabilirsiniz. Ufak tadilat tamirat işleri, ev dizaynında ufak dokunuşlar sizi iyi hissettirecektir. Bunun yanı sıra kendinize hobi alanı oluşturabilir, keyif alacağınız bir veya birkaç etkinlik size iyi gelecektir" şeklinde konuştu.


Çocuklu ailelere daha fazla görev düştüğünü ifade eden Psikolog Şener Yazıcı, "Çocuklu aileler virüsle ilgili konuları çocukların yanında konuşmamalı. Bu virüsle ilgi çocuğa bilgi verilmemesi anlamına gelmiyor. Çocuğunuzun yaşına uygun basit, güven veren açıklama yapılmalı. Çocuklarınızın evde oyun oynaması, resim çizmesi ve spor yapması teşvik edilmeli. Çocuklarınızla düzenli etkinlikler yapın onlarla oyunlar oynayın" ifadelerini kulandı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:10 Kaynak: İHA

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