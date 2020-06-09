Kocaeli'de vektörle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Kocaeli'de vektörle mücadele çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vektörle etkin mücadele için vatandaşlara açık alanlarda su bırakmamaları çağrısında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vektörle etkin mücadele için vatandaşlara açık alanlarda su bırakmamaları çağrısında bulundu. Büyükakın, vektörle mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Sanayi Mahallesi'ndeki Kumla Deresi yanında gazetecilere bilgi verdi. Bilimsel çalışmalar sonucu dikkati çeken bulgulara ulaştıklarını belirten Büyükakın, sivrisineklerin bir su bardağının içine 200 yumurta bıraktığını, bu nedenle mücadeleye üreme alanlarından başladıklarını kaydetti. Büyükakın, sivrisineklerin üreme yapabileceği tüm noktaları ilaçladıklarını anlatarak, "Sivrisinek ile mücadeleyi topyekun yapmazsak başarılı olamayız. Tek başına bizim ilaçlama yapmamız mücadelede bir şey ifade etmeyecek." dedi. Vektörle mücadele eden ilaçlama ekiplerini yenilediklerini dile getiren Büyükakın, "36 ekip, 120 personel ve son teknolojik teçhizatlarla mücadelemizi yapıyoruz." ifadesini kullandı. Büyükakın, yağmurların gelmesiyle sivrisinek popülasyonunda artış olduğuna işaret ederek, vatandaşların desteğiyle bu süreci atlatacaklarını sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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