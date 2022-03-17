Kocaeli'de velinin darbettiği öğretmen suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de velinin darbettiği öğretmen suç duyurusunda bulundu

17.03.2022 16:37
Kocaeli'de velinin darbettiği öğretmen suç duyurusunda bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde velinin darbettiği öne sürülen öğretmen, suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde velinin darbettiği öne sürülen öğretmen, suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Demirsaç Ortaokulu'nda dün iki erkek öğrencinin kavga etmesinin ardından okula gelen veli, sınıfa girerek oğlunun kavga ettiği öğrenciye saldırmak istedi.

Bunun üzerine araya giren resim öğretmeni H.Ş. veli tarafından darbedildi.

Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli, polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Darp raporu aldığı öğrenilen öğretmen H.Ş'nin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Öte yandan okul önünde toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri, olayı protesto etti.

Grup adına açıklamayı okuyan Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 No'lu Şube Başkanı Kürşad Türkcan, bir meslektaşlarının darbedildiğini belirterek, bu insanlık dışı eylemin öğrencilerinin önünde gerçekleştiğini kaydetti.

Türkcan, eğitim çalışanlarına karşı artan şiddetin, tüm eğitim sistemini etkilediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğretmenimiz, sınıfa girerek öğrenciye şiddet uygulamak isteyen bu şahsa müsaade etmediği için darbedilmiş, şiddete maruz kalmıştır. Burada şiddete uğrayan sadece meslektaşlarımız değildir. Şahsın müdahale edilerek dışarıya çıkarılmak istendiği esnada ettiği küfürler ve hakaretlerle tüm okul ve hatta eğitim şiddete maruz kalmıştır.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceğiz. Türk Ceza Kanununda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte yeni düzenlemeler yapılarak bu eylemlerin, kamu hizmetini engelleme, vatandaşın eğitim hakkını kullanmayı engelleme ve bunun sonucunda insan hayatının riske atılması gibi suç tipleri başlıkları altında değerlendirileceği yasal düzenlemeler yapılmalı, cezalar artırılmalı ve verilen cezaların ertelenmemesi sağlanmalıdır."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Çayırova, Öğretmen, Kocaeli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de velinin darbettiği öğretmen suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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