Kocaeli haberleri | Kocaeli'de sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma - Son Dakika
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Kocaeli haberleri | Kocaeli'de sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma

04.10.2022 14:03

Kocaeli haberler... KOCAELİ Veteriner Hekimleri Odası'na üye bazı kliniklerde, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla getirilen sokak hayvanları ücretsiz olarak kısırlaştırıldı.

KOCAELİ Veteriner Hekimleri Odası'na üye bazı kliniklerde, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla getirilen sokak hayvanları ücretsiz olarak kısırlaştırıldı.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası, 'Hayvanları Koruma Günü' nedeniyle kent genelindeki veteriner klinikleri aracılığıyla sokak hayvanları konusunda farkındalık için harekete geçti. 12 ilçede bulunan bazı kliniklere gün boyunca getirilen kedi ve köpekler, ücretsiz kısırlaştırıldı. Amaçlarının, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Biz Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası olarak bir proje başlattık. Bu proje öncesinde veteriner klinikleri ile görüşme sağladık, hekimlerimizle görüşüp bu işe gönüllü olup olamayacakları hususunda taleplerimizi ilettik. Sahipsiz hayvanların, kliniklerinde 4 Ekim günü kısırlaştırılmasını sorduk ve çok güzel dönüşler aldık. Veteriner hekimlerimiz bu konuya olumlu baktılar. Biz bir envanter oluşturduk ve bugün gün boyunca Kocaeli'nin çeşitli bölgelerindeki veteriner kliniklerinde sahipsiz hayvanlarımızı ücretsiz bir şekilde kısırlaştırıyoruz" dedi.

Sokak hayvanları konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Bostancı, "Kısırlaştırmak bu sorunun tamamını çözmeyecektir, buradaki amacımız bir algı oluşturabilmek. Bu sorunun ne kadar büyük bir problem olduğunu, ilerleyen aşamalarda nasıl önümüze daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkabileceğini göstermek amacıyla veteriner hekimlerimizin bu sorunun çözümünde nasıl öncü olabileceğini, elimizi taşın altına koyduğumuzu ve iyi niyetimizi göstermek amacıyla böyle bir proje başlattık. Herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haberleri | Kocaeli'de sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma - Son Dakika

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