Kocaeli'de villada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ev sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Damlar Mahallesi'ndeki Çamlık Sitesi'nde bulunan, Pakistan uyruklu ailenin yaşadığı tripleks villanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu