Kocaeli'de Vinç ve Kepçenin Denize Devrilmesi
49 dakika önce
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize devrilen çimento fabrikasının iskelesindeki vinç ve kepçenin çıkarılma çalışması başladı.
Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde denize devrilen çimento fabrikasının iskelesindeki vinç ve kepçenin çıkarılma çalışması başladı.
Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının iskelesinde gemilerden yük indirme ve yükleme işi yapan kepçenin sökümü sırasında, denize düşen kepçeyi tutan ağır tonajlı vinci kurtarma çalışmaları için 2 vinç iskeleye getirildi.
Vinç ve kepçenin denizden çıkarılma çalışmaları iki vincin yardımıyla başladı. Öte yandan dalgıçlar da denizden bağlantı yaparak çalışmalara destek veriyor.
Olay
Cami Mahallesi'nde 26 Mart'ta faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının iskelesinde gemilerden yük indirme ve yükleme işi yapan kepçenin sökümü sırasında, kepçeyi tutan ağır tonajlı vinç denize düşmüştü.
Vinç ve tuttuğu kepçenin denize devrildiği sırada vinçten atlayan operatör, kazadan yara almadan kurtulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:12 Kaynak: AA
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