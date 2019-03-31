Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Vinç ve Kepçenin Denize Devrilmesi

Kocaeli'de Vinç ve Kepçenin Denize Devrilmesi

49 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize devrilen çimento fabrikasının iskelesindeki vinç ve kepçenin çıkarılma çalışması başladı.

Kocaeli'de Vinç ve Kepçenin Denize Devrilmesi, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize devrilen çimento fabrikasının iskelesindeki vinç ve kepçenin çıkarılma çalışması başladı.

Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının iskelesinde gemilerden yük indirme ve yükleme işi yapan kepçenin sökümü sırasında, denize düşen kepçeyi tutan ağır tonajlı vinci kurtarma çalışmaları için 2 vinç iskeleye getirildi.

Vinç ve kepçenin denizden çıkarılma çalışmaları iki vincin yardımıyla başladı. Öte yandan dalgıçlar da denizden bağlantı yaparak çalışmalara destek veriyor.

Olay

Cami Mahallesi'nde 26 Mart'ta faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının iskelesinde gemilerden yük indirme ve yükleme işi yapan kepçenin sökümü sırasında, kepçeyi tutan ağır tonajlı vinç denize düşmüştü.


Vinç ve tuttuğu kepçenin denize devrildiği sırada vinçten atlayan operatör, kazadan yara almadan kurtulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:12 Kaynak: AA

Darıca, Kocaeli, Güncel
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