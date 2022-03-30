Vincin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, vincin çarpması sonucu yaralanan kamyon sürücüsü tedavi altına alındı.
Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Selahattin K. yönetimindeki 34 ZJ 972 plakalı kamyonun üzerinde bulunan vincin "bom" adı verilen kısmı yana doğru açılarak, karşı yönden gelen Ekrem Can Ö. idaresindeki 07 BRB 56 plakalı kamyona çarptı.
Kazada kamyon sürücüsü Ekrem Can Ö. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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