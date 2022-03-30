Vincin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Vincin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı

30.03.2022 09:40

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, vincin çarpması sonucu yaralanan kamyon sürücüsü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, vincin çarpması sonucu yaralanan kamyon sürücüsü tedavi altına alındı.

Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Selahattin K. yönetimindeki 34 ZJ 972 plakalı kamyonun üzerinde bulunan vincin "bom" adı verilen kısmı yana doğru açılarak, karşı yönden gelen Ekrem Can Ö. idaresindeki 07 BRB 56 plakalı kamyona çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü Ekrem Can Ö. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vincin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı
Vincin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı
Vincin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı
Vincin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı
Vincin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vincin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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