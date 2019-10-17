Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de vincin lastiği patladı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de vincin lastiği patladı: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'de vincin lastiği patladı: 1 ölü, 4 yaralı

2 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vincin değiştirilmek istenen lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de vincin lastiği patladı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vincin değiştirilmek istenen lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki bir vinç kiralama firmasının park sahasında bulunan vincin lastiği, işçiler tarafından değiştirildiği sırada patladı.

Patlamanın etkisiyle çelik kasnakların fırlaması sonucu çalışanlardan Süleyman Kocaoğlu (29), Ali Kaya (19), Ali Altınbaş (21), Ali Çelik (26) ve Deniz Polat (36) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Süleyman Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Asri Mezarlığı morguna götürüldü.

Barış Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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