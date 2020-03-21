Kocaeli'de virajı alamayan otomobil 40 metre yükseklikten düştü - Son Dakika

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Kocaeli'de virajı alamayan otomobil 40 metre yükseklikten düştü
7 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan ve 40 metre yükseklikten alttaki yola devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan ve 40 metre yükseklikten alttaki yola devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde Emre Can Baldır'ın kullandığı 34 ZY 4320 plakalı otomobil, virajı alamayarak 40 metre yükseklikten takla atarak alttaki mahalle yoluna düştü.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Baldır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:40 Kaynak: AA
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