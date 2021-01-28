Kocaeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Arama Kurtarma Timi, zorlu mevsim koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Kuzuyayla ve Altınoluk yaylasına yem bıraktı.

Yaban hayatına yönelik benzer çalışmaların kış boyunca devam edeceği belirtildi.