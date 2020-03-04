Kocaeli'de yabancı plakalı araçta bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de yabancı plakalı araçta bir kişi ölü bulundu

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastane otoparkında yabancı plakalı bir araçta erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'de yabancı plakalı araçta bir kişi ölü bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastane otoparkında yabancı plakalı bir araçta erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmit Seka Devlet Hastanesi otoparkında iki gündür park halinde bulunan Hollanda plakalı cipte hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın camını kırarak içeri girdi. Adının Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağvar'ın cesedi, sağlık ekiplerince otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:56 Kaynak: AA
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