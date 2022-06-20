Kocaeli'de yabancı uyruklu adam, polis memurlarını kurşun yağmuruna tuttu: 3 yaralı

Kocaeli'de hastanede kendisini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu A.T. (32), ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. A.T., ifadesinin ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nden çıktığı sırada polis memuru V.K.'ya yumruk attı, kafasını beton zemine çarpan V.K. ise yaralandı.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

V.K.'nın belinden düşen silahı alan şahıs, polis merkezinin içinde rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada komiser yardımcısı K.B. ve O.G. yaralandı. Yabancı uyruklu şahıs ise sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

POLİS MEMURU GEÇİCİ HAFIZA KAYBI YAŞADI

Polis memuru V.K.'nın geçici hafıza kaybı yaşadığı, K.B. ve O.G.'nin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. A.T.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ OLAYI TWİTTER'DAN DUYURDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yaşanan olayı doğruladı. Özdağ konu hakkında, "Kocaeli'nde gözaltına alınan Suriyeli karakolda polisleri taradı. 1 polis vurularak yaralandı. 2 polis hafif yaralı. Saldırgan polis tarafından vuruldu. Hastanede yatıyor" ifadelerini kullandı.