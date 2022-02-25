Kocaeli'de yabancı uyruklu kadın çalıştığı evde ölü bulundu - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadın, bakıcı olarak çalıştığı evde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde bakıcı olarak çalışan Locayeva E. (50), evde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.