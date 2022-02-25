Kocaeli'de yabancı uyruklu kadın çalıştığı evde ölü bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de yabancı uyruklu kadın çalıştığı evde ölü bulundu

25.02.2022 09:32
Kocaeli'de yabancı uyruklu kadın çalıştığı evde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadın, bakıcı olarak çalıştığı evde ölü bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadın, bakıcı olarak çalıştığı evde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde bakıcı olarak çalışan Locayeva E. (50), evde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yabancı uyruklu kadın çalıştığı evde ölü bulundu - Son Dakika


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