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Kocaeli'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:54 Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Orhan Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklu kadınların ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldükleri öğrenildi.
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