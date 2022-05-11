Kocaeli'de yabancıların uyum sürecinde yaşanılan sorunlar istişare toplantısında ele alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de yabancıların uyum sürecinde yaşanılan sorunlar istişare toplantısında ele alındı

11.05.2022 08:14
Kocaeli'de yabancıların uyum sürecinde yaşanılan sorunlar istişare toplantısında ele alındı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında kentteki yabancıların uyum sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü istişare toplantısı düzenlendi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında kentteki yabancıların uyum sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü istişare toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında, kentteki yabancı ülkelerin kanaat önderleri ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Yavuz, özellikle yabancı uyruklu gençlerin, çocukların toplumsal uyum başta olmak üzere yürüttükleri projelere katılım sağlaması için yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, "Sizlerden de destek bekliyoruz. Mahallede, caddede, sokakta toplumu rahatsız edecek hareketlerden uzak durulması, herkes tarafından uyulması gereken kurallara ehemmiyetle dikkat edilmesi büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Kentteki Suriye uyrukluların okullaşma oranının yüzde 76 civarlarında olduğunu, bu oranların daha da yukarı çekilmesine ve Türkçe'nin öğrenilmesine çok önem verdiklerini belirten Yavuz, bu nedenle temsilcilerden çocukların eğitim kurumlarına gönderilmesine katkı sağlamalarını istedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç da katıldı.

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Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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