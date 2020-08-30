Kocaeli'de, yağ ve lastik deposunda yangın (1) - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yağ ve lastiklerin bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.

Gebze'nin Barış Mahallesi'ndeki yağ ve lastiklerin bulunduğu depoda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.