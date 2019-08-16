Kocaeli'de yağmur etkili oldu
18 dakika önce
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde etkili olan sağanak, yollarda taşkınlara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:18 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Derince
ilçesinde etkili olan sağanak, yollarda taşkınlara neden oldu. Yollar ve bazı işyerleri yağmur sularıyla dolarken, esnaf tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. Kocaeli
'de sabah saatlerinde kısa süre etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Derince'de yağmur yağışı nedeniyle Çenedağ Mahallesi İstiklal Caddesi
'nde yollar yağmur sularıyla doldu. Mazgallar tıkanınca yol gölete dönerken, taşan sular yol kenarlarında bulunan işyerlerine girdi. Araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Esnaf tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. Bir süre sonra yağmur dururken, tıkanan mazgalların açılmasıyla sular çekildi. Esnaf işyerlerine giren yağmur sularını boşalttı.
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