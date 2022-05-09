Son dakika haber: Yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'de yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzmit ilçesinde, bir iş yerinin önündeki yağmur suyu mazgallarının üzerinde bekleyen köpek, vatandaşların dikkatini çekti. Mazgala yaklaşan vatandaşlar, aşağıdan gelen köpek sesini duyunca itfaiyeye haber verdi.
Sesi takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kanalın beton altında kalan kısmında duran köpek yavrusunu fark etti.
Matkapla betonu delerek hayvana ulaşan ekipler, köpeği civarda bekleyen annesinin yanına bıraktı.
Kaynak: AA
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