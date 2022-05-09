Son dakika haber: Yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber: Yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

09.05.2022 12:43

Son dakika haberleri... Kocaeli'de yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'de yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmit ilçesinde, bir iş yerinin önündeki yağmur suyu mazgallarının üzerinde bekleyen köpek, vatandaşların dikkatini çekti. Mazgala yaklaşan vatandaşlar, aşağıdan gelen köpek sesini duyunca itfaiyeye haber verdi.

Sesi takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kanalın beton altında kalan kısmında duran köpek yavrusunu fark etti.

Matkapla betonu delerek hayvana ulaşan ekipler, köpeği civarda bekleyen annesinin yanına bıraktı.

Son dakika haber: Yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haber: Yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haber: Yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haber: Yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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