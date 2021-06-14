Kocaeli'de yağmura rağmen İstiklal Marşı okuyan 2 öğrenci takdir topladı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 ilkokul öğrencisi, yağmura rağmen okul bahçesinde saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı okudu.

Ulugazi İlkokulu'na gelen 2 öğrenci, İstiklal Marşı'nın çalmasıyla okul bahçesindeki Atatürk Büstü'nün önünde saygı duruşuna geçti.

Öğrencilerin, yağmura aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı okuması, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Daha sonra sosyal medyada paylaşılan görüntü, vatandaşlar tarafından takdir topladı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yağmura aldırış etmeden İstiklal Marşımızı sonuna kadar okuyan çocuklarımız... Yürekleri vatan, yürekleri bayrak çocuklarımız... Atalarımızın 'Tek başına bile kalsan bayrağı yere düşürme" nasihatını tutan çocuklarımız... Ne mutlu sizi yetiştirenlere. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.