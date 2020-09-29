KOCAELİ'DE YAĞMURLA BİRLİKTE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Son Dakika

KOCAELİ'de aniden bastıran sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinden kaçmaya çalışanlar zor anlar yaşadı.

Kocaeli'de sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar aniden bastıran yağıştan kaçmaya çalışırken, İzmit, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde etkili olan dolu yağışı ise sokaktaki insanlara zor anlar yaşattı. Bazı esnaflar ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinden arabalarını korumak için dükkanlarının önlerindeki şemsiyeleri çekerken, birçok kişi ise araçlarının üzerine halı ve kilimler ile kapatmaya çalıştı. Doluya açık alanda yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve dolu yağışının ardından sağanak etkisini yitirdi.