Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

KOCAELİ'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi, System.String[]

KOCAELİ'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesini kana bulamak için eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 3 DEAŞ'lı, Başiskele ve Körfez ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:44 Kaynak: DHA
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