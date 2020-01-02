Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARKocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.T., E.İ. ve S.E.Ş. tutuklandı.

Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.T., E.İ. ve S.E.Ş. tutuklandı.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:58 Kaynak: DHA
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