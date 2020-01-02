Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

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Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARKocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.T., E.İ. ve S.E.Ş. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:58 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.T., E.İ. ve S.E.Ş. tutuklandı.
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