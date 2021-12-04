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Son dakika haberi | Kocaeli'de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kocaeli'de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı

04.12.2021 20:48
Son dakika haberi | Kocaeli'de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı

Son dakika habere göre Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan 3 PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan 3 PKK/ YPG silahlı terör örgütü üyesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/YPG yapılanmasına yönelik başarılı çalışmalar düzenleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğunu tespit ettiği 3 şahsa operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla H.H., M.H. ve A.S. isimli 3 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıs, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan A.Ş.'nin örgütün sözde gümrük kapısında askeri eğitimler aldığı ve illegal yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

(Cihan Atik - Fehime Kartal/İHA)

Son dakika haberi | Kocaeli'de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı
Son dakika haberi | Kocaeli'de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı
Son dakika haberi | Kocaeli'de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı
Son dakika haberi | Kocaeli'de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı

Jandarma, Kocaeli, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kocaeli'de yakalanan 3 terör örgütü üyesi tutuklandı - Son Dakika


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