Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye getirildi.

Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında DEAŞ eğitim sorumlusu olduğu ilerisi sürülen R.H'nin de bulunduğu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Dün, jandarma ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve Suriye'nin Deyrizor bölgesinde faaliyette bulundukları tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Kocaeli, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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