Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alınan ve aralarında örgüt içinde eğitim sorumlusu olduğu ileri sürülen R.H'nin de bulunduğu 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan Bessam El Dublen ve Muhammed El Hammud, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. R.H. ve H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve Suriye'nin Deyrizor bölgesinde faaliyette bulundukları iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Kocaeli, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:38 Kaynak: AA
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