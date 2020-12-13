Kocaeli'de yakalanan 4 gasp şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aracının önünü kestikleri kişiyi silah zoruyla gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, H.A'nın Alikahya Mahallesi'nde aracının önünü kesen kişilerce silah zoruyla aracı ve ziynet eşyalarının gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler U.Y, E.T, N.E, M.K. ve M.Y'nin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden U.Y, M.Y, N.E. ve E.T. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.