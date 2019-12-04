Kocaeli'de yakalanan 4 otomobil hırsızlığı şüphelisinden 1'i tutuklandı

Kocaeli'de, geçen hafta sonu gerçekleşen otomobil hırsızlığı olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Kasım'da 4 ayrı otomobil hırsızlığı ve 1 araçtan hırsızlık ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.O, S.O, B.D. ve H.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.O. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden A.O'nun 21, S.O'nun 13, B.D'nin 31 ve H.O'nun ise 24 suç kaydının olduğu belirlenmişti.